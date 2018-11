Gevaarlijk paardenvirus duikt op in Overijssel

In een paardenstal in Slagharen is het zeer gevaarlijke rhinopneumonievirus aangetroffen. Gisteren werd die neurologische ziekte ook al geconstateerd bij een fokkerij in Hardenberg, 9 kilometer verderop. Op beide locaties is een paard afgemaakt.

Het rhinovirus kan bij paarden onder meer leiden tot verkoudheidsverschijnselen, abortus of verlamming. Besmetting gebeurt via de luchtwegen, maar het virus kan ook worden overgedragen door de mens via kleding en handen. Daarom moet alle contact met een besmet bedrijf worden vermeden. Het virus is niet overdraagbaar op mensen.

De stallen van Herman Koorman in Slagharen zijn hermetisch afgesloten voor wie daar niets te zoeken heeft. Twee van zijn paarden zijn op dit moment ziek. De andere dieren moet hij goed in de gaten houden. "Die moeten we twee keer daags temperaturen, medicijnen geven - noem maar op," zegt hij tegen RTV Oost.

Ook in Hardenberg zijn twee paarden ziek. Al de aanwezige dieren mogen de locatie de komende weken niet verlaten en er worden geen paarden van buiten toegelaten. De contacten van die fokkerij en paardenaccommodaties in de omgeving zijn op de hoogte gebracht.