Ieren laten hun string zien uit protest tegen verkrachtingszaak

In Ierland is ophef ontstaan over een verkrachtingszaak. Een 27-jarige man stond in Cork terecht omdat hij een 17-jarig meisje zou hebben verkracht. Volgens hem was daar geen sprake van, de seks had plaatsgevonden wederzijdse instemming.

Zijn advocaat zei in haar pleidooi dat bijvoorbeeld het ondergoed van het meisje daarop wees. "Je moet kijken naar de manier waarop ze gekleed was, ze droeg een string met een kanten voorkant." Vlak daarna werd de man vrijgesproken.

De opmerking van de advocaat schoot sommige Ieren in het verkeerde keelgat. Het is volgens hen een voorbeeld van hoe in dit soort zaken de schuld bij het slachtoffer wordt gelegd. Tot in het Ierse parlement leidde de zaak tot protest.

Parlementariƫr Ruth Coppinger vroeg aandacht voor de zaak door een kanten string uit haar mouw te toveren: