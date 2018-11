Busje met drugsafval uitgebrand in natuurgebied bij Best

In Best is gisteravond laat een busje met drugsafval in vlammen opgegaan. De brandweer wist het vuur snel te blussen, maar het voertuig is compleet vernield.

In het busje trof de brandweer vaten met een inhoud van 1000 liter aan met chemicaliƫn, vermoedelijk drugsafval. Het voertuig stond geparkeerd aan de Joe Mannweg, in een natuurgebied bij Best.

Volgens Omroep Brabant probeerde de Omgevingsdienst Brabant de omgeving te reinigen, maar kon de dienst niet voorkomen dat een deel van het drugsafval met het bluswater in de berm van het bos liep. De politie doet onderzoek naar de dumping.