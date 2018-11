Fox News steunt CNN in zaak tegen president Trump

Nieuwszender CNN heeft steun uit onverwachte hoek gekregen in de strijd om de accreditatie van zijn Witte Huisverslaggever Jim Acosta terug te krijgen. Het conservatieve tv-station Fox News, geliefd bij Trump, heeft zich achter zijn concurrent opgesteld.

"Toegangspassen voor journalisten die in het Witte Huis werken mogen nooit als wapen worden ingezet", zei topman Jay Wallace van Fox in een verklaring. Hij voegde eraan toe dat Fox niet blij is met de steeds vijandigere toon waarmee de pers en de president elkaar de laatste tijd bejegenen. "Maar we steunen een vrije pers."

Vorige week kregen president Trump en CNN-verslaggever Jim Acosta het met elkaar aan de stok tijdens een persconferentie. Trump gaf geen antwoord op vragen van Acosta, die vervolgens weigerde om de microfoon uit handen te geven. Het Witte Huis was er bovendien niet over te spreken dat de journalist kortstondig de arm aanraakte van de vrouw die hem de microfoon af wilde nemen.

Het Witte Huis besloot vervolgens dat Acosta niet meer welkom was in het Witte Huis en ontnam hem zijn toegangspas. CNN reageerde door een rechtszaak aan te spannen. Veel kranten en tv-stations hebben zich solidair verklaard, zoals The Wall Street Journal en NBC. De club van Witte Huis-journalisten heeft zich ook achter de actie geschaard, en het conservatieve Fox News nu dus ook.