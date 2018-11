EP wil CO2-uitstoot vrachtwagens in de EU fors verminderen

Het Europees Parlement heeft ingestemd met een voorstel van GroenLinks om de uitstoot van vrachtwagens aanzienlijk terug te brengen. Vanaf 2025 moeten vrachtwagens 20 procent minder CO2 uitstoten en vanaf 2030 35 procent. Hiermee scherpt het Europarlement een eerder voorstel van de Europese Commissie aan. Dat ging uit van 15 procent in 2025 en 30 procent in 2030.

Het besluit werd genomen ondanks zware tegenstand van de conservatieve partijen in het EP, met 373 tegen 285 stemmen.

De 28 EU-landen moeten nu nog beslissen over de uiteindelijke wet. Op 20 december komen de milieuministers bij elkaar en zullen het dan waarschijnlijk bespreken. Verwacht wordt dat het geen makkelijke onderhandelingen worden, omdat landen met een grote auto-industrie vrezen dat strengere regels de groei kunnen remmen en banen kunnen kosten. Als de ministers overeenstemming bereiken, kan de wetgevingsprocedure begin volgend jaar van start gaan.

Fabrikanten moeten ook investeren in schonere vrachtwagens, bijvoorbeeld op waterstof of elektriciteit. Vanaf 2025 moet vijf procent van de nieuwe vrachtwagens bestaan uit voertuigen zonder of met een lage uitstoot. GroenLinks-Europarlementariƫr Bas Eickhout zegt dat de uitstoot van vrachtwagens uiterlijk in 2050 op nul moet zitten.

Aanschaf goedkoper

"Een groter aanbod van schonere voertuigen zal een gunstig effect hebben op de aanschafprijs", verwacht Eickhout. "Dat maakt het voor bedrijven aantrekkelijker om ze te kopen."

Het terugdringen van de CO2-uitstoot van vrachtwagens is een van de maatregelen die nodig zijn om ook maar een beetje in de buurt te komen van de doelen uit het Akkoord van Parijs, zegt GroenLinks. Volgens Eickhout is het hoog tijd dat Europa inzet op schonere trucks.

EU laat kansen liggen

"Landen als de VS, China, Canada en Japan lopen niet alleen ver voor op ons met de aanpak van CO2-uitstoot, ze zijn ook verder in het produceren van schonere voertuigen. We laten als Europa kansen liggen als we zelf geen stappen zetten richting duurzame alternatieven voor de transportsector", zegt hij.

Zware bedrijfsvoertuigen als vrachtwagens en bussen stoten ongeveer zes procent uit van de totale CO2-uitstoot in de Europese Unie. Als je alleen naar het wegvervoer kijkt, is het zware vervoer verantwoordelijk voor 25 procent van de uitstoot.