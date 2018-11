Vrijspraak voor Uber-chauffeur die vrouw doodreed

Een taxichauffeur van Uber die vorig jaar maart in Amsterdam een jonge vrouw op de fiets aanreed, waarna zij overleed, is door de rechtbank vrijgesproken. De man kon het slachtoffer pas heel laat zien, doordat het zicht werd beperkt door een bestelbus die voor de Balistraat stond, waar de vrouw uitkwam en de Molukkenstraat overstak.

Volgens het OM haalde de 22-jarige Jasmin M. (toen 21) vlak van tevoren een lijnbus in over een doorgetrokken streep, wisselde hij te laat van rijstrook en hield hij niet goed rechts. De rechtbank ziet dat als gedrag dat bij het inhalen hoort en ziet geen verband tussen de overtreding die daarbij is begaan en de aanrijding.

De exacte snelheid van de man kon volgens de rechtbank niet worden vastgesteld. Volgens de politie reed hij niet veel harder dan 50 km/u, de toegestane snelheid. De aanrijding had voorkomen kunnen worden bij een lagere snelheid.

Taxibedrijf Uber, waar de chauffeur voor reed, speelde geen rol in het ongeluk, oordeelt de rechtbank. De rechtbank heeft niet meegewogen of de chauffeur fit genoeg was om als beroepschauffeur te rijden.

Ongelukkige samenloop

Het Openbaar Ministerie had 240 uur taakstraf en een rijverbod van een jaar geƫist. Na bestudering van het vonnis bepaalt het OM of het in hoger beroep gaat.

Naar eigen zeggen was de chauffeur rondjes aan het rijden in afwachting van een nieuwe rit en keek hij daarbij op de app van Uber. Het ongeluk gebeurde in de vroege ochtend, er was niet veel verkeer op straat. In zijn verklaring bij de inhoudelijke behandeling van de zaak zei hij dat hij een lange werkdag achter de rug had en niet veel had geslapen. Hij werkte als chauffeur om zijn studie te bekostigen.

De rechtbank spreekt van een "uiterst ongelukkige samenloop van omstandigheden" en realiseert zich dat het voor de nabestaanden van de vrouw moeilijk moet zijn om de uitspraak te horen.

Jonge chauffeurs

De nabestaanden zijn "beduusd" over de uitspraak. "Wij hadden dit echt niet verwacht. Het is teleurstellend", zeiden de ouders en zus van de 22-jarige Mare Welkers na de uitspraak.

Zij waren niet zozeer uit op straf voor de chauffeur, maar hoopten met de zaak te bereiken dat er iets wordt gedaan aan de jonge chauffeurs die voor Uber rijden. "Uber neemt geen enkele verantwoordelijkheid", zeggen ze. Ook vragen ze zich af waarom er zoveel taxi's in Amsterdam rijden, terwijl zowel de gemeente als het de gemeentelijke ombudsman al vaker heeft gezegd dat dat onwenselijk is.

Tegen Het Parool zegt de moeder van het slachtoffer dat er inmiddels een gesprek is geweest met wethouder Sharon Dijksma van Verkeer.