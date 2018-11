Koudere lucht op komst, dit weekend sterren kijken

Van flinke vorst is voorlopig geen sprake: dat heeft te maken met de warme zomer die achter ons ligt. Daardoor zijn de grond, de meren en de zeeƫn nog warm in Europa. Dat leidt ertoe dat de lucht ook niet zo heel koud wordt. "Als we deze weersituatie in januari of februari zouden hebben, dan zou het veel kouder kunnen zijn. Strenge vorst is nu vrijwel uitgesloten."