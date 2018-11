Bijzondere takelklus in Delft: vleugel van zestiende etage gehaald

Een kostbare vleugel is vanmiddag uit een woning op de zestiende etage van een flat in Delft getakeld. Dat gebeurde met een van de hoogste kranen van Europa, die een afstand van 57 meter moest overbruggen naar een hoogte van 54 meter.

De klus werd uitgevoerd door een bedrijf dat gespecialiseerd is in het verhuizen van vleugels. Maar ook voor deze onderneming was het geen alledaagse opdracht.

"Een grote vleugel til je hier niet zomaar uit", zegt Sicco Elzinga van het verhuisbedrijf. "We hebben nog bekeken of we dit met een helikopter konden doen, maar vanwege vergunningen en dergelijke was dat niet haalbaar. Daarom hebben we deze speciale telescoopkraan besteld."

Het verhuizen van de vleugel gaf vanochtend een spectaculair gezicht in Delft.