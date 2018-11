Ook in hoger beroep taakstraffen voor badmeesters om verdronken meisje

Twee badjuffen en een badmeester van een zwembad in Rhenen zijn ook in hoger beroep veroordeeld tot taakstraffen van 60 uur. Het gerechtshof in Arnhem acht de drie schuldig aan de dood van een Syrisch meisje drie jaar geleden.

De 9-jarige Salam verdronk tijdens het schoolzwemmen in zwembad 't Gastland in Rhenen. Na de zwemles was ze in het diepe bad beland, terwijl ze niet kon zwemmen.

Net als de lagere rechter oordeelde het hof dat het meisje beter in de gaten gehouden had moeten worden. Vorig jaar legde de rechter de badmeesters al dezelfde straf op, maar ze gingen in hoger beroep.

Wie verantwoordelijk?

De zwembadmedewerkers betoogden dat ze wel goed toezicht hielden, maar dat Salam tussen het vrij zwemmen en douchen in ertussendoor is geslipt. Ze zou op eigen houtje naar het diepe bad zijn gegaan. De badmeesters stellen dat er een goede routine van toezicht is in het zwembad.

Het hof reageerde daarop dat juist die routine gevaarlijk kan zijn, omdat het mis kan gaan als er iemand bij is die niet goed kan zwemmen of geen Nederlands beheerst, waardoor de aanwijzingen niet duidelijk zijn.

De zaak ging ook over wie er verantwoordelijk is op het moment dat er niet gezwommen wordt in het zwembad. Volgens het hof hebben de badmeesters altijd een verantwoordelijkheid, ook tijdens het douchen en aankleden, en is algemeen toezicht in zo'n geval niet toereikend.