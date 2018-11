Nieuwe belastingregel bedreigt traditionele kortebaandraverij

Er dreigt een einde te komen aan de traditionele kortebaandraverijen die met name in Noord-Holland populair zijn. De wedstrijden met paarden over een afstand van 300 meter is in veel Noord-Hollandse gemeenten het hoogtepunt van het jaarlijkse dorpsfeest. Maar vanwege een nieuwe belastingwet staat deze eeuwenoude traditie op het spel.

Bij de kortebaandraverijen kunnen bedrijven weddenschappen organiseren; de wedstrijden worden mede door deze bedrijven gefinancierd. Het kabinet is bezig met een nieuwe belastingwet, waarbij naast de speler ook de aanbieder belasting moet betalen.

Dit zou betekenen dat een organisator van weddenschappen bij kortebaandraverijen in de toekomst 29 procent belasting moet afstaan. Hierdoor verdient het bedrijf veel minder.

Cultureel erfgoed

Dat is een probleem voor lokale organisaties, want die krijgen 20 procent van de netto-opbrengst van de weddenschappen, zegt Gerard Post Uiterweerd van de harddraverij in Heemskerk tegen NH Nieuws.

"Dus als een deel van die inkomsten wegvalt, hebben wij een dijk van een probleem." Naast Heemskerk vrezen ook andere, vooral kleinere wedstrijden in Noord-Holland voor de toekomst.

"Mensen kunnen zich niet voorstellen dat het ophoudt te bestaan. In de meeste dorpen is het een traditie van soms honderden jaren", zegt Post Uiterweerd.

"In Medemblik is de kortebaandraverij zelfs immaterieel cultureel erfgoed. Toch zou het zomaar kunnen dat de wedstrijden met een simpele belastingmaatregel de nek worden omgedraaid."

Het nieuwe belastingplan wordt vandaag in de Tweede Kamer behandeld.