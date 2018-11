Meer vrouwen voetballen, maar EK-effect lijkt er niet te zijn

Het vrouwenvoetbal zit in de lift. Waren in het seizoen 2016/2017 ruim 154.000 vrouwen en meisjes lid van een voetbalclub, het vorig seizoen waren het er ruim 4000 meer.

Toch lijkt van een groot EK-effect geen sprake, blijkt uit cijfers van de KNVB die morgen worden gepubliceerd. Vorig jaar zomer werden de Oranjevrouwen Europees Kampioen. Dat toernooi in Nederland was dus een succes, maar het heeft jonge meiden nauwelijks over de streep getrokken om zich aan te melden bij een voetbalclub.

In de categorie├źn 'onder de 7' en 'onder de 9' kwamen er slechts enkele tientallen tot een paar honderd meisjes bij. In de leeftijdscategorie tussen 9 en 15 jaar oud daalde het aantal meiden dat voetbalt zelfs licht.

Senioren

De grootste groei in absolute aantallen is te zien bij de senioren en vrouwen van 19 jaar en ouder. In die groep steeg het aantal voetballers met ruim 3700.

Het aantal meiden en vrouwen dat voetbalt stijgt al jaren met zo'n 3 tot 5 procent per jaar. In het seizoen 2014/2015 was er een uitschieter met 6,2 procent.

Acht jaar geleden speelden er ruim 124.000 meiden en vrouwen bij een voetbalclub. Vorig seizoen waren dat er dus ruim 158.000, een stijging van ruim 34.000.

Daling bij de mannen

In vergelijking met de mannen zijn vrouwen bij de KNVB nog altijd ver in de minderheid. De voetbalbond telt ongeveer een miljoen jongens en mannen die lid zijn.

De laatste cijfers over de jongens en mannen heeft de KNVB nog niet bekendgemaakt, maar de afgelopen jaren daalde het aantal mannen dat lid was van de voetbalbond gestaag.