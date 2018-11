MC Slotervaart-ziekenhuis definitief dicht, en nu?

Na het nieuws over het faillissement van het MC Slotervaart hoopten patiënten en medewerkers van het ziekenhuis in Amsterdam de afgelopen dagen voorzichtig op een overname. Dat laatste sprankje hoop is vandaag verdwenen.

De curatoren maakten vanmiddag op een personeelsbijeenkomst bekend dat de gesprekken daarover tot niets hebben geleid. Dat betekent dat het ziekenhuis en alle poliklinieken dichtgaan.

Het is de bedoeling dat de deuren van het MC Slotervaart volgende week vrijdag 23 november definitief sluiten. Of dat lukt, moet de komende dagen blijken. De curatoren hebben aangegeven dat ze de zorg veilig willen afbouwen en daarvoor de tijd nemen die nodig is.

Lagen er nog patiënten in het MC Slotervaart?

Nee. Nadat het ziekenhuis op 25 oktober failliet was verklaard werden de tientallen patiënten die in het ziekenhuis lagen al verplaatst.

De bezoeken van mensen die stonden ingeschreven bij de poliklinieken, gingen nog wel door. Eind oktober stonden er nog 17.000 mensen ingeschreven bij de poli's, die deze maand nog zo'n 30.000 bezoeken zouden hebben.

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft in kaart gebracht welke ziekenhuizen patiënten willen overnemen. Veel patiënten worden naar ziekenhuizen in de buurt overgebracht, bijvoorbeeld naar Hoofddorp en Zaanstad of de locaties van het OLVG in Amsterdam.

Wat gebeurt er met de gegevens van de patiënten?

De curatoren hebben aangegeven dat er meer tijd nodig is voor het overdragen van alle medische dossiers. Het verhuizen van al die gegevens is een tijdrovend proces.

Neem de verplaatsing van dossiers naar de locatie van het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam-West, waar naar verwachting veel patiënten naartoe zullen verhuizen. Dat kost veel tijd en mankracht, omdat de ict-systemen van de ziekenhuizen niet op elkaar aansluiten.

Alle medische dossiers worden daarom in het MC Slotervaart uitgedraaid. Vervolgens worden de papieren naar het OLVG-West gebracht, waar medewerkers de gegevens handmatig invoeren of er een samenvatting van maken. Vooral bij patiënten die al tientallen jaren in het MC Slotervaart kwamen, kan dit lang duren.

Ook kan het moeilijk zijn om alle patiënten van het failliete ziekenhuis onder te brengen bij de juiste artsen. Voor mensen die bijvoorbeeld een maagverkleining hebben ondergaan, is veel nazorg nodig. Dit soort taken is moeilijk verplaatsen naar andere ziekenhuizen.

Wat gebeurt er met het personeel?

De ongeveer 1100 personeelsleden van het MC Slotervaart raken hun baan kwijt. Gezien de personeelstekorten in andere ziekenhuizen is de verwachting dat zij snel elders werk zullen vinden. Volgens zorgverzekeraar Zilveren Kruis bestaat de kans dat sommige ziekenhuizen complete poliklinieken overnemen, inclusief patiënten en personeel.

Veel medewerkers werkten al tientallen jaren in het ziekenhuis. Een deel van het personeel heeft zich ook na het faillissement ingespannen om alles in goede banen te leiden, zegt de ondernemingsraad van het MC Slotervaart. Bij hen komt de definitieve sluiting waarschijnlijk hard aan.

Waar gaat de apparatuur naartoe?

Na het faillissement haalden verschillende leveranciers hun spullen terug uit het ziekenhuis. Wat er met de medische apparatuur, ziekenhuisbedden en andere inventaris gebeurt die nog in het MC Slotervaart staat, is niet duidelijk.

De curatoren zeggen dat alle betrokken partijen de route ondersteunen die nu is gekozen. Maar de overdracht van alle patiënten en zorgtaken is dus nog een ingewikkelde klus.