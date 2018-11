Acht jaar cel en tbs geëist tegen pianostemmer die dominee mishandelde

De 50-jarige pianostemmer uit Tricht die een dominee uit Rhenoy (gemeente Geldermalsen) zwaar zou hebben mishandeld met een hamer, moet als het aan het Openbaar Ministerie ligt acht jaar cel en tbs met dwangverpleging krijgen. De man wordt verdacht van poging tot moord. Volgens de officier van justitie is hij verminderd toerekeningsvatbaar, en is de kans op herhaling groot.

Dominee Ebi Wassenaar had bijna een jaar geleden een afspraak met de pianostemmer. Omdat ze lang wegbleef, ging de huisgenote van de dominee kijken en vond Wassenaar in een plas bloed. Ze was met een hamer op het hoofd geslagen. In het ziekenhuis bleek dat ze een hersenbloeding had. Wassenaar is sinds de mishandeling halfzijdig verlamd en volledig afhankelijk van anderen.

Agenten verleenden kort daarna eerste hulp aan een gewonde man die werd gevonden bij een boerderij bij Wadenoijen. Dat bleek de verdachte van de zware mishandeling te zijn, die een hartaanval had gekregen. Hij lag uiteindelijk een maand in coma. Op de mouw van de pianostemmer werden dna-sporen gevonden van de dominee, maar hij ontkent dat hij Wassenaar heeft mishandeld.

Verdachte zoektermen

De rechter hield hem voor dat hij op zijn laptop heeft gezocht naar zoektermen als 'gasexplosie', 'zelfmoord', 'hoe hard is een schedel', 'kun je iemand doodslaan met een hamer'. Steeds als de rechter hem daarmee confronteerde, zei de verdachte: "Wat raar, klopt niet. Kan niet. Ik zou nooit iemand slaan", meldt Omroep Gelderland.

De pianostemmer had de agenda van de dominee in zijn bus, maar zei daarover in de rechtbank: "'Dat kan niet." Zijn tante vertelde dat hij in paniek bij haar huis kwam en riep: "Het is helemaal mis, ik heb iets stoms gedaan." Ook daarover zei hij vanmiddag: "Klopt niets van."