Failliet verklaarde reisorganisatie TravelBird maakt doorstart

De failliet verklaarde reisorganisatie TravelBird maakt een doorstart. Het Britse Secret Escapes Group neemt TravelBird over. Wel verliest het gros van de ongeveer 270 werknemers zijn baan.

"Ik denk dat enkele tientallen werknemers hun baan kunnen behouden, maar ruim tweehonderd mensen raken die kwijt", aldus de curator van TravelBird. "Maar we hoeven ons om die mensen niet al te veel zorgen te maken. De headhunters stonden letterlijk voor de deur. Het is jong en dynamisch personeel. Veel mensen zijn alweer elders aan het werk."

Wereldspeler

Naar verwachting handhaaft Secret Escapes TravelBird als merknaam en is de website binnen enkele dagen weer de in de lucht. Secret Escapes Group is een wereldspeler in de online-reisaanbiedingen met sites als Secret Escapes, Travelist en Slevomat.

Vakantiegangers die vlak voor het faillissement hadden geboekt bij TravelBird kunnen toch naar hun bestemming. Hun reis wordt betaald via de regeling van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Sinds de oprichting in 2010 hebben zo'n zeven miljoen mensen een reis geboekt via TravelBird.