Na ongekend charme-offensief kiest Amazon twee steden voor hoofdkantoren

Webwinkel Amazon heeft aangekondigd dat zijn twee nieuwe hoofdkantoren gebouwd worden in de steden New York en Arlington, Virginia. Bestuurders van beide steden zeggen dat ze blij en trots zijn met de keuze van het bedrijf.

Met de bekendmaking komt een einde aan de maandenlange race tussen 238 Amerikaanse steden en regio's, die er veel aan gelegen waren om deze investering van 5 miljard dollar binnen te halen. De wedstrijd begon ruim een jaar geleden, in september 2017.

De hoofdprijs verdelen

De webwinkel wil de medewerkers huisvesten in de New Yorkse wijk Long Island City én in National Landing in Arlington, dat dicht bij Washington D.C. ligt. Deze plaatsen verdelen de 'hoofdprijs' en kunnen rekenen op 25.000 extra banen.

New York is al een belangrijke plek voor techbedrijven. Facebook en Google hebben er ook kantoren. Daar valt voor de webwinkelgigant dus genoeg talent te vinden. Hetzelfde geldt voor Washington D.C., dat tevens de locatie is van het nieuwste optrekje van ceo Jeff Bezos, dat hij voor miljoenen dollars laat verbouwen. Daarnaast zit hier The Washington Post, waar Bezos sinds 2013 eigenaar van is.

Enorm in omvang

Amazon is uitgegroeid tot een van de grootste en bekendste techbedrijven van Amerika. Het hoofdkantoor zit al sinds jaar en dag in Seattle, in tegenstelling tot veel andere bedrijven die in Silicon Valley zitten.

Bezos koos voor die stad omdat Seattle bekendstaat als een technologische broedplaats én omdat de staat waarin de stad ligt, Washington, een kleine bevolking heeft. Dat betekent dat hij maar bij een klein percentage klanten staatsbelasting hoeft te berekenen. In Californië was dit percentage hoger geweest.

Maar Seattle raakt steeds voller, deels door medewerkers van het bedrijf. Naast dat Amazon de belangrijkste werkgever is in het lokale bedrijfsleven, heeft het ook 19 procent van de kantoorpanden in handen, berekende The Seattle Times vorig jaar. "Amazon aanwezigheid in Seattle is twee keer groter dan ieder andere bedrijf in een grote Amerikaanse stad." Voor het bedrijf reden om extra 'hoofdkantoren' te bouwen.