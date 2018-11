Volkssport ter discussie in Thailand na dood 13-jarig thaiboksertje

De dood van een 13-jarige jongen die tijdens een thaibokswedstrijd knock-out werd geslagen, heeft in Thailand geleid tot een discussie over de deelname van kinderen aan bokswedstrijden. Al eeuwenlang worden met name jongens van kinds af aan getraind om een goede thaibokser te worden, maar er komt steeds meer kritiek op die traditie.

Anucha Tasako overleed afgelopen zaterdag aan een hersenbloeding, nadat hij bij een wedstrijd in een buitenwijk van Bangkok onderuit was gegaan. Hij zou geen beschermende kleding hebben gedragen, maar daarmee was hij geen uitzondering binnen de Thaise vechtsport.

Thaise tv-zenders melden dat Anucha door zijn oom, een bokstrainer, is grootgebracht na de scheiding van zijn ouders. De jongen vocht meer dan 170 wedstrijden, sinds hij op zijn achtste begon met thaiboksen. Hij deed mee in de klasse onder de 40 kilo.

Heldenstatus

Wat voetbal is voor Nederland, is thaiboksen voor de Thai. Al eeuwenlang wordt in het land het traditionele Muay Thai beoefend. De sport draait niet alleen om het fysieke trappen en stoten, maar ook om discipline en doorzettingsvermogen.