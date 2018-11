Onderhandelaars EU en Verenigd Koninkrijk bereiken akkoord over brexit

De onderhandelaars namens het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de brexit. Premier May heeft morgen een spoedvergadering ingelast waarin ze haar ministers zal vragen het akkoord goed te keuren. Alle ministers gaan vanavond een voor een langs bij de premier in Downing Street 10.

Het is onduidelijk wat in de overeenkomst is vastgelegd. Bronnen zeggen tegen de Ierse omroep RTÉ dat het akkoord tussen de onderhandelaars Barnier (EU) en Raab (Verenigd Koninkrijk) niet betekent dat de onderhandelingen ten einde zijn. Gisteravond zouden de onderhandelaars het eens zijn geworden. Het voorlopige akkoord is vervolgens naar Londen opgestuurd.

Noord-Ierland

Volgens RTÉ is in ieder geval over de grens tussen Ierland en Noord-Ierland overeenstemming bereikt - de toekomstige grens dus tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Dat was een van de belangrijkste pijnpunten bij de onderhandelingen. De Britten willen geen harde grens met Ierland, met grensposten en controles. Maar de EU wil controle houden over zijn buitengrens.

"Daar is iets over afgesproken, dat is zeker", zegt correspondent in Londen Tim de Wit in Nieuws en Co op NPO Radio 1. "De vraag is natuurlijk: hoe denken de Britten de grens open te houden en toch uit de EU te stappen?"

Hels karwei

Morgen zal meer duidelijk worden over de inhoud van het conceptakkoord, denkt De Wit. "Dan wordt ook duidelijk hoeveel May heeft toegegeven en hoeveel EU-regels de Britten blijven volgen."

Goedkeuring van het eigen kabinet wordt een hels karwei voor May, zegt De Wit. "Het huidige akkoord zal bepalen of de ministers instemmen of opstappen. In dat laatste geval wordt het nog ingewikkelder voor May."

Mocht het Britse kabinet de voorlopige deal goedkeuren, dan moet het akkoord nog de steun krijgen van het Britse parlement, alle EU-lidstaten en het Europees Parlement.