Hamas waarschuwt Israël voor meer beschietingen

Militanten in de Gazastrook hebben vandaag hun beschietingen op het zuiden van Israël voortgezet, waarbij een dode is gevallen. Hamas waarschuwt Israël dat de beschietingen worden opgevoerd als Israël doorgaat met het bombarderen van de Gazastrook. Tegelijkertijd zegt de Hamasleiding dat een wapenstilstand mogelijk is als Israël zijn aanvallen staakt.

Terwijl de beschietingen aanhouden, was het Israëlische kernkabinet urenlang bijeen onder leiding van premier Netanyahu. Na afloop liet hij weten dat het leger opdracht heeft gekregen de Palestijnse raketbeschietingen op gepaste wijze te beantwoorden. Eerder deze week zei de premier dat hij een onnodige oorlog wil vermijden.

De Verenigde Naties en verscheidene landen, waaronder Egypte, hebben aan beide partijen een oproep tot terughoudendheid gedaan. Onbekend is of er achter de schermen wordt onderhandeld. De totstandkoming van een akkoord wordt belemmerd door de eisen van beide partijen en de wederzijdse publieke opinie die een akkoord in de weg staat.

Wekelijkse protesten

Israël eist behalve stopzetting van de raketaanvallen dat de wekelijkse protesten ophouden en Hamas wil dat de blokkade van de Gazastrook wordt opgeheven.

Aan Palestijnse kant vielen vandaag bij afzonderlijke luchtaanvallen twee doden, waarmee het Palestijnse dodental sinds zondag op zes komt. Zeker 25 mensen raakten gewond.

De man die vanochtend in Zuid-Israël gedood werd, was een Palestijnse landarbeider.

Oorlogen

Israël zegt dat het inmiddels zo'n 100 aanvallen heeft uitgevoerd op doelen van militanten in de Gazastrook. Het tv-station Al-Aqsa van Hamas en drie gebouwen die aan Hamas worden gelinkt zijn verwoest bij luchtaanvallen.

De gevechten begonnen zondag, toen een Israëlische undercover-operatie werd ontdekt in de Gazastrook. Daarbij ontstond een hevig vuurgevecht, waarbij zeven Palestijnse militanten, onder wie hun commandant, en een Israëlische officier sneuvelden.

De gewelddadigheden over en weer zijn de hevigste sinds de oorlog tussen Israël en Hamas in 2014. Daarbij werden 2200 Palestijnen gedood, voor meer dan de helft burgers. Van de 73 Israëlische doden waren de meesten militair. Sinds de machtsovername van Hamas in de Gazastrook vochten Israël en Hamas drie oorlogen uit.