OM vervolgt man voor doden echtgenote op zeilreis

Het Openbaar Ministerie gelooft niet dat de Nederlandse zeilster Durdana Putker in Colombia is vermoord door overvallers. Haar man, die met haar in 2015 een zeilreis maakte rond de wereld, wordt vervolgd voor de moord op de vrouw.

Volgens de man was het stel slachtoffer van een overval op hun zeilboot Lazy Duck. Zes gemaskerde overvallers zouden aan boord zijn gekomen van hun schip toen hij op het toilet zat. Hij zou bewusteloos zijn geslagen en toen hij bijkwam vond hij zijn vrouw dood op het dek van de zeilboot, verklaarde de Nederlandse man later.

Vraagtekens

De politie had al snel vragen bij het verhaal, omdat de overvallers maar weinig hadden buitgemaakt. Er was alleen een klein geldbedrag gestolen. Waardevolle spullen als sieraden, videocamera's en mobiele telefoons bleven liggen.

Ook vond de politie het raar dat vanaf het zeiljacht naar een hotel is gebeld, waarbij een verkeerde locatie werd doorgegeven. Daardoor duurde het langer voordat er hulp kon komen.

Na meerdere onderzoeken van de Nederlandse politie in Colombia is nu besloten om de Nederlander te vervolgen.