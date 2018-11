Frank Masmeijer mag overgeleverd worden aan België

De rechtbank van Amsterdam heeft bepaald dat oud-tv-presentator Frank Masmeijer mag worden overgeleverd aan justitie in België. Vorig jaar werd Masmeijer in België veroordeeld tot acht jaar celstraf en een boete van 48.000 euro vanwege zijn rol bij drugssmokkel via de haven van Antwerpen.

Op het moment van de uitspraak was Masmeijer op vrije voeten. Hij verscheen niet in de rechtszaal en bleef lange tijd spoorloos. België vaardigde een internationaal aanhoudingsbevel tegen hem uit.

De politie arresteerde Masmeijer op 23 oktober terwijl hij zat te lunchen in een hotel in Breda. Hij verzette zich tegen zijn uitzetting. Maar de Amsterdamse rechter oordeelde vanmorgen dat het Belgische overleveringsverzoek aan de eisen voldoet.

Masmeijer wordt direct overgebracht naar een Belgische gevangenis. Vrijdag begint het hoger beroep in zijn zaak bij het Antwerpse gerechtshof.