Witte Wieven winnen smaakruzie van Heksen voor Europees Hof

Smaakt Witte Wievenkaas hetzelfde als Heksenkaas en hebben de makers van de Wievenkaas niet gewoon het recept overgenomen van de Heksen? En is dat strafbaar, omdat daarmee regels worden overtreden? Die vraag moest het Europees Hof van Justitie beantwoorden. In meer formele termen: is de smaak van een voedingsmiddel auteursrechtelijk beschermd?

Nee, zegt het Europees Hof vandaag. De smeerdip Heksenkaas kun je niet zien als een 'werk' en dus kun je de andere kaas, de Witte Wievenkaas, ook niet zien als een reproductie, een illegale kopie van het origineel.

Heksenkaas die het best te omschrijven valt als een smeerdip met roomkaas en verse kruiden, kwam in 2007 op de markt. De zogenoemde intellectuele eigendomsrechten werden op een gegeven moment overgedragen aan Levola, een zuivelbedrijf uit Hengelo, dat vervolgens claimde de eigenaar te zijn van de smaak.

Smaakdeskundigen

Sinds 2014 wordt een kaas die erop lijkt, de Witte Wievenkaas, gemaakt voor een grote supermarkt. Dat was reden voor Levola om een rechtszaak aan te spannen. Maar de rechtbanken in Nederland kwamen er niet uit, lieten zelfs smaakdeskundigen getuigen en vroegen uiteindelijk advies aan het Europees Hof van Justitie.

De Europees rechter zegt nu dat er geen sprake is van strafbare namaak. "Het voorwerp in kwestie moet een oorspronkelijke intellectuele schepping zijn." En smaak is dat volgens het in Luxemburg gevestigde hof niet. "Dat kan niet auteursrechtelijk beschermd worden."

Het Hof zegt verder dat alleen uitdrukkingsvormen auteursrechtelijk kunnen worden beschermd en niet denkbeelden, procedures of werkwijzen.