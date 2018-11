De Chinese webwinkelgigant Alibaba verkiest België boven Nederland voor zijn belangrijkste distributiecentrum in Europa.

Terry von Bibra, de Europese topman van Alibaba, zegt in een interview met Belgische en Nederlandse media dat Luik de voorkeur heeft gekregen boven Maastricht en Weert. De eerste vluchten met spullen vanuit China naar de Belgische stad zijn inmiddels vertrokken.

Poging Rutte

Het besluit van Alibaba is een teleurstelling voor premier Rutte, die hoogstpersoonlijk probeerde de Chinezen ervan te overtuigen voor Nederland te kiezen. In augustus ontving hij in Den Haag nog een hoge delegatie van het handelsplatform.

De Belgische premier Michel had een maand eerder al ronkend aangekondigd dat Alibaba naar Luik zou komen. Rutte leek het bedrijf wel aan het twijfelen te hebben gebracht, omdat het na het bezoek aan Den Haag maanden stil bleef vanuit China. Tot vandaag.

In toekomst mogelijk wel naar Nederland

Het distributiecentrum wordt opgezet nabij het vliegveld van Luik. Een woordvoerder van de luchthaven laat aan de Belgische zender VRT weten dat de onderhandelingen met Alibaba de laatste fase zijn ingegaan. In de komende dagen wordt het definitieve akkoord verwacht.

Hoeveel banen het distributiecentrum precies oplevert, is niet bekend. Ook is onduidelijk hoeveel van de 13 miljard euro die Alibaba wil investeren in een wereldwijd logistiek netwerk in Luik terechtkomt.

Wel houdt Europees topman Von Bibra nadrukkelijk de deur open voor Nederland als het bedrijf zich in de toekomst verder wil uitbreiden in Europa. Topman Jack Ma zou Nederland een "extreem belangrijk land met een rijke handelsgeschiedenis" hebben genoemd.