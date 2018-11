Onderzoek: Nederland heeft gasimport niet goed geregeld

Als Nederland niet méér langlopende contracten afsluit voor de import van gas, bestaat de kans dat er over vijf jaar niet voldoende gas is tijdens een strenge winter of dat de prijs omhoog gaat.

Dat zegt woordvoerder Anja Hulshof van gasleverancier GasTerra in reactie op onderzoek van bureau IHS. Dat adviseert Nederland de verwachte behoefte aan gas beter af te dekken met langetermijncontracten.

Nu Nederland stap voor stap de gaswinning in Groningen terugdraait, wordt ons land geleidelijk afhankelijker van invoer.

Van de hoeveelheid gas die Nederland in 2023 nodig heeft, blijkt maar 0,4 procent in langetermijncontracten te zijn vastgelegd. Dat is zorgelijk, stelt IHS, omdat ons land daarmee sterk afhankelijk is van onderhandelen op de open gasmarkt.

Andere Europese landen hebben een veel groter deel van de gasvraag afgedekt met langetermijncontracten, van ruim eenderde (België) tot bijna 100 procent (Spanje).