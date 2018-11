Formule 1 blijft zeker tot 2021 bij Ziggo

Kabelbedrijf Ziggo heeft opnieuw de uitzendrechten verworven van de Formule 1. De races zijn tot en met 2021 te zien bij de zender. Hoeveel het bedrijf heeft betaald voor de rechten wordt niet bekend gemaakt.

Ziggo zendt de Formule 1 al uit sinds 2013. Aanvankelijk via haar betaalzenders, maar sinds twee jaar op Ziggo Sport, dat standaard in het zenderpakket van Ziggo zit. Met de opkomst van Max Verstappen is de sport een grote trekker. De onlangs verreden Grand Prix van Mexico trok ruim twee miljoen kijkers.

De zender is heel blij dat het de Formule 1 heeft weten te behouden. Zeker met de verwachtingen rondom Max Verstappen, die in staat wordt geacht een wereldtitel binnen te slepen. "De Formule 1 is voor ons als zender, naast het vele Europese topvoetbal, van groot belang", reageert directeur Wil Moerer van Ziggo Sport.

Fors gegroeid

Hoeveel nieuwe abonnees Ziggo heeft binnengehaald met de Formule 1 wil het bedrijf niet zeggen. "Maar dat is wel substantieel", zegt een woordvoerder. "We zijn fors gegroeid door de stijgende populariteit van Max Verstappen. Echte liefhebbers willen wel een betaalpakket nemen, maar we pakken nu ook de tweede groep mee sinds we de Formule 1 in het gewone pakket hebben."

Dat het bedrijf miljoenen heeft betaald lijkt wel vast te staan, maar het hoeft niet per se de hoogste prijs te zijn geweest. Er kunnen ook andere afwegingen zijn gemaakt.

Ziggo is bijvoorbeeld onderdeel van Liberty Global, het grootste kabelbedrijf ter wereld. Dat kan een belangrijke rol hebben gespeeld in het biedingsproces. Want zusterbedrijf Liberty Media Group is eigenaar van de Formule 1. Het is een van de grootste mediabedrijven ter wereld en richt zich de afgelopen jaren nadrukkelijk op de sport.