Lange celstraf dreigt voor verkrachte vrouw El Salvador in 'abortuszaak'

De 20-jarige Imelda Cortez werd vanaf haar elfde meermaals verkracht door haar stiefvader. Anderhalf jaar jaar geleden beviel ze van een dochter. Dna-testen hebben aangetoond dat Imelda's stiefvader de vader is van haar kind. Toch is zij degene die deze week voor de rechter staat.

De aanklacht? Imelda zou hebben geprobeerd haar zwangerschap te beëindigen. En abortus is illegaal in het zeer conservatieve El Salvador, ongeacht de omstandigheden waarin een zwangerschap tot stand is gekomen. Dus ook een verkrachting of de levensbedreigende gevolgen van de zwangerschap van de moeder zijn geen geldige redenen voor een abortus.

Bloedverlies

Imelda komt uit een eenvoudige familie van het arme platteland in het oosten van het land. Vorig jaar beviel ze van een meisje, terwijl ze op het toilet zat. Haar advocaat verklaarde dat Imelda niet wist dat ze zwanger was. "Ze begreep niet wat er gebeurde. Toen ze doorhad dat ze bloed verloor, begon ze te gillen."

De jonge vrouw had veel pijn en werd naar het ziekenhuis gebracht. Daar schakelden artsen de politie in, omdat ze vermoedden dat het om een abortus ging. Het komt in El Salvador vaak voor dat artsen in zulke gevallen de politie inschakelen, omdat ze worden vervolgd als zij 'verdachte' miskramen niet rapporteren.

De agenten vonden de baby levend in haar huis en brachten ook haar naar het ziekenhuis. Het kind bleek gezond en wordt nu verzorgd door Imelda's moeder, die nog steeds met Imelda's stiefvader samenleeft. Hoewel er geen abortus heeft plaatsgevonden, moest Imelda naar de gevangenis voor poging tot moord.

"Deze extreem onrechtvaardige zaak van Imelda laat zien hoe vastberaden aanklagers zijn om arme vrouwen op te jagen, ondanks de omstandigheden en ondanks het bewijs dat er ligt. Ze ketenen ze vast aan hun ziekenhuisbed en sturen ze naar de gevangenis", zegt een van de advocaten van Cortez in The Guardian. "Daarmee geven ze de boodschap af dat als je arm bent, je maar beter niet naar een dokter kan gaan."