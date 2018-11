Geestelijk vader van Spider-Man, Hulk en X-Men Stan Lee (95) overleden

De Amerikaanse schrijver en stripauteur Stan Lee is overleden. Dat heeft zijn dochter bekendgemaakt. Lee had de afgelopen tijd een zwakke gezondheid. Volgens Amerikaanse media is hij vanochtend met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later is overleden. Stan Lee was 95 jaar.

Lee werd vooral bekend als als de geestelijk vader van superhelden als Spider-Man, de Fantastic Four, Iron Man, de X-Men en de Hulk. Ook bedacht hij samen met Wesley Snipes Black Panther. Zijn naam is onlosmakelijk verbonden met Marvel Comics. Onder zijn leiding groeide de kleine uitgeverij Marvel uit tot een groot en wereldberoemd multimediaconcern, dat naast strips ook tal van games, films en series maakt.

Captain America

Stanley Martin Lieber, zoals Lee eigenlijk heette, wordt in 1922 in New York geboren. Al vanaf zijn jeugd houdt hij van lezen en schrijven en hij werkt part-time als journalist. Zijn eerste baan krijgt hij in 1939 bij Timely Comics, het bedrijf dat later zal uitgroeien tot Marvel Comics.