Kabinet wil weersverzekering goedkoper maken voor boeren

Het moet voor boeren goedkoper worden om zich te verzekeren tegen gewasschade door extreem weer. Het kabinet denkt daarbij aan een vrijstelling voor de assurantiebelasting van 21 procent die boeren moeten betalen als ze zo'n verzekering afsluiten.

Volgens staatssecretaris Snel van Financiƫn kost zo'n vrijstelling 6,5 miljoen euro. De tegemoetkoming moet per 1 januari 2020 ingaan.

Afgelopen zomer leden veel boeren verlies door de extreme droogte. Met een brede weersverzekering kunnen ze zich verzekeren voor schade door onder meer storm, hagel, regenval of droogte. Het afsluiten van zo'n polis moet aantrekkelijker worden, vindt het kabinet.

Er is nog wel een mogelijke beer op de weg: de Europese Commissie zou de vrijstelling kunnen zien als ongeoorloofde staatssteun. Om die reden gaat staatssecretaris Snel de komende tijd met de commissie overleggen, schrijft hij in een brief aan de Kamer.