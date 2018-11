Trump ziet niets meer in hertellen Florida, spreekt van fraude

President Trump heeft zich opnieuw bemoeid met het hertellen van de stemmen in Florida. De lokale autoriteiten bepaalden dit weekend dat een hertelling volgens procedures vereist is, maar volgens Trump moet de winst bij de Congresverkiezingen toegewezen worden aan de Republikeinen.

De president laat op Twitter weten dat er "grote aantallen nieuwe stemmen vanuit het niets zijn opgedoken". Ook zouden veel stembiljetten worden vermist of zou ermee gefraudeerd zijn. "Een eerlijke telling is niet langer mogelijk", concludeert hij. De officieuze uitslag die er was op de avond van de verkiezingen moet volgens hem leidend zijn.

Zowel bij de Senaats- als gouverneursverkiezing is het verschil tussen de Republikeinse en Democratische kandidaat minimaal. Voor een zetel in de Senaat is de voorsprong van Rick Scott (R) 0,14 procentpunt op zijn Democratische tegenstander Bill Nelson. Voor de gouverneurspost gaat het tussen de Republikein Ron DeSantis en de Democraat Andrew Gillum. Daarbij is het verschil 0,41 procentpunt in het voordeel van de eerste.

Volgens de wetgeving in Florida moet een (machine-)hertelling plaatsvinden als het verschil kleiner is dan 0,5 procentpunt. Als het verschil daarna nog 0,25 procentpunt of minder is, moet er opnieuw handmatig een telling plaatsvinden. Correspondent Arjen van der Horst constateert dat Trump spreekt over verkiezingsfraude "zonder dat daar enig bewijs voor is".

Het is niet voor het eerst dat Trump van zich laat horen over de gang van zaken in de swing state. Dit weekend twitterde hij dat de verkiezingen worden 'gestolen'.