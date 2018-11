Kerkuil krijgt speciale zitpaal in Noord-Holland

De provincie Noord-Holland gaat palen plaatsen langs de snelweg A7 en de provinciale weg N242 om de kerkuil te beschermen. De uilen kunnen op de palen gaan zitten waardoor het aantal aanrijdingen kan worden teruggebracht. Het gaat om een proef.

Volgens de provincie komen er nu veel kerkuilen om in het verkeer. Ze zitten vaak op de hectometerpaaltjes en vliegen laag in de schemering op jacht naar een prooi. Ze worden door de automobilisten vaak over het hoofd gezien.

De palen worden op plekken geplaatst waar veel kerkuilen zitten en waar in het verleden ongelukken zijn gebeurd. De palen zijn zo'n drie meter hoog en daardoor zitten de uilen veiliger. Ze worden bijvoorbeeld niet meegezogen door het verkeer, zegt de provincie.

Uitgestorven

De kerkuilen waren een tijd geleden bijna uitgestorven. Inmiddels gaat het weer een stuk beter. In Noord-Holland wordt er op 170 plaatsen gebroed door de kerkuil.

Tijdens de proef werkt de provincie samen met onder meer Rijkswaterstaat en een lokale kerkuilenwerkgroep. Het gedrag van de uilen wordt in de gaten gehouden door een ecoloog. De resultaten van de proef worden in 2020 verwacht.