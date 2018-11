Tegenstanders Zwarte Piet blokkeren tijdelijk toegang Mediapark Hilversum

Tegenstanders van Zwarte Piet hebben actiegevoerd bij de ingang van het Media Park in Hilversum. Ze vinden dat het Sinterklaasjournaal van de NTR te veel vasthoudt aan het traditionele uiterlijk van Zwarte Piet.

Enkele tientallen betogers blokkeerden vanochtend enige tijd de loopbrug die van het station Hilversum Media Park naar het Mediapark loopt. Ook de uitgang vanaf het perron was geblokkeerd. De brug wordt door veel omroepmedewerkers gebruikt. Ze konden alleen via een omweg naar hun werkplek.

Politieagenten grepen rond 09.00 uur in en zorgden ervoor dat er een doorgang mogelijk was. De actie was korte tijd later afgelopen.