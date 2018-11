Piloot met vliegangst onterecht ontslagen

Een Britse piloot met vliegangst is onterecht ontslagen door zijn werkgever. De rechter oordeelt dat luchtvaartmaatschappij Flybe meer had moeten doen om de man te reïntegreren.

De piloot vloog al zeven jaar korte vluchten voor het bedrijf toen hij in 2014 op langere vluchten werd ingedeeld. Op een vlucht naar Florence ging het fout: hij werd misselijk en duizelig.

In de maanden daarna had de man steeds het gevoel dat er iets mis zou gaan als hij weer moest vliegen. Hij had last van buikpijn, hartkloppingen en paniekaanvallen. Bij langere afstanden had hij het gevoel opgesloten te zitten in het toestel.

Kruiswoordpuzzel of boek lezen

Na een tijd ziek gemeld te zijn, probeerde de man onder begeleiding het vliegen weet op te pakken. De problemen keerden echter terug. Toen hij op 17 juni 2016 zich weer ziek meldde, werd hij definitief uitgeroosterd en ontslagen.

De rechter vindt dat Flybe meer had moeten doen om de man te begeleiden. Het simpele advies om maar een boek te lezen of een kruiswoordpuzzel te doen om de aandacht af te leiden, vond hij niet voldoende. Ook had de leidinggevende die besloot de piloot te ontslaan met de man moeten spreken.

Volgens de rechter kan de piloot ander werk gaan doen bij Flybe, bijvoorbeeld op de kortere afstanden waar hij geen probleem mee had. Ook zou hij kunnen terugkeren in functie op de grond. Als het bedrijf er binnen een maand niet uitkomt met de piloot, bepaalt de rechter hoe de zaak moet worden afgehandeld.