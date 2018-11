Vrouw die naalden in aardbeien stak werkte bij aardbeienteler

De 50-jarige vrouw die is opgepakt omdat ze naalden in aardbeien zou hebben gestoken in Australië, zou dat hebben gedaan uit wraak op haar baas. Ze werkte als leidinggevende van fruitplukkers bij een aardbeienteler in de buurt van Brisbane.

De vrouw is vanmorgen voorgeleid. Ze wordt ervan verdacht de naalden begin september in aardbeien te hebben geprikt zodat haar baas financiële schade zou lijden. Daarvoor kan ze maximaal tien jaar gevangenisstraf krijgen.

De rechter wil de verdachte niet op borgtocht vrijlaten zolang er niet meer bekend is over haar motieven. De vrouw zou bovendien gevaar lopen door vergeldingsacties, oordeelde de rechter. Ze beschreef de zaak als "hoogst ongebruikelijk" en noemde de motieven van de verdachte "moeilijk te begrijpen".

Dna-spoor

De politie arresteerde de vrouw gisteravond plaatselijke tijd, nadat eerder een dna-spoor was aangetroffen op een naald die werd gevonden in een aardbei in Victoria. Twee weken geleden stond ze dna af aan de politie, waaruit een match bleek.

Een politievertegenwoordiger vertelde verslaggevers bij de rechtszaak dat door het hele land 230 meldingen over naalden waren geweest, verspreid over 68 merken. De meeste meldingen kwamen uit Queensland. Van de 77 meldingen daar waren er 15 vals of een grap. Niemand raakte gewond.

Door de naalden liep de fruitindustrie in Australië zware klappen op. Grote hoeveelheden aardbeien werden uit winkels teruggehaald en vernietigd.