Brexitsubsidie niet in trek bij mkb'ers

Nederlandse midden- en kleinbedrijven maken nauwelijks gebruik van een subsidie die de overheid in het leven heeft geroepen voor advies over de brexit. Van de beschikbare 4 miljoen euro is tot nu toe hooguit 10.000 euro uitgekeerd, meldt het AD op basis van cijfers van het ministerie van Economische Zaken.

Met de 'brexitvouchers' kunnen mkb'ers hulp krijgen bij het kiezen van een andere afzetmarkt dan het Verenigd Koninkrijk. Ook kunnen ze advies inwinnen over de gevolgen van de brexit voor transport of het vrije verkeer van goederen. De vouchers dekken een bedrag van maximaal 2500 euro, dus er is ruimte voor minstens 1600 toekenningen.

Slechts vier bedrijven hebben tot dusverre geld gekregen uit het potje. Nog eens zes bedrijven hebben een subsidieaanvraag lopen. Het ministerie noemt dat in het AD "erg weinig".

Afwachten

Onduidelijk is waarom de regeling zo weinig wordt gebruikt, zegt het ministerie. Het kan zijn dat bedrijven de hulp niet nodig denken te hebben, maar ook dat ze onbekend zijn met de brexitvouchers.

Brancheorganisatie MKB-Nederland denkt dat ondernemers afwachten wat er gaat gebeuren in de aanloop naar de brexit, die op 29 maart een feit is. De werkgeversorganisatie noemt dat niet slim. "Je kunt al meer doen dan je denkt."