Nieuw geweld in de Gazastrook, Netanyahu vervroegd naar huis

Het Israëlische leger heeft volgens Palestijnse bronnen zes militante Palestijnen gedood in de Gazastrook. Onder de doden zou een lokale leider zijn van de militaire tak van de in de Gazastrook regerende Hamasbeweging.

Volgens Hamas kwam het in het zuiden van de Gazastrook tot gevechten met het Israëlische leger, dat daarbij luchtaanvallen uitvoerde. Wat de aanleiding voor de strijd was, is niet duidelijk. Het Israëlische leger spreekt geruchten tegen dat er Israëlische militairen zijn ontvoerd. Na het treffen ging aan de grens in Israël het luchtalarm af voor raketten uit de Gazastrook.

Premier Netanyahu breekt in verband met het geweld zijn bezoek aan Frankrijk af en keert vervroegd terug naar Israël.

Sinds maart zijn er in de Gazastrook langs de grens met Israël protesten tegen Israël, waarbij vaak met stenen en explosieven wordt gegooid.