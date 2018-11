Rivier de Berkel steeds schoner, 'maar nog veel vis in nood'

Dat een leiding knapt, gebeurt vaker, vertelt hij. "We maken dat een paar keer per jaar mee. Maar deze fabriek is heel groot, daardoor zijn de effecten ook een stuk groter dan in andere gevallen."

Polman denkt niet dat de fabrieken beter gesloten hadden kunnen worden om de vissen te redden. "Toen het lek werd ontdekt, waren de vissen namelijk al dood", zegt Polman." Bovendien wordt in de fabrieken 50 procent van de melkproductie van Nederland geproduceerd. "Bij een sluiting hadden we de melkboeren opgezadeld met een enorm overschot, want de koeien blijven melk geven. Als ze dat ergens zouden lozen, zou dat nóg slechter voor het milieu zijn geweest. Nu gebeurt alles in een gecontroleerd en afgesloten gebied."

Visser Kamphuis is het met hem eens. "Mijn sporthart zegt: trek de stekker uit de fabriek voor de vissen. Maar ik snap de problematiek. Je kunt zo'n grote fabriek niet zomaar stilzetten."

Het is lastig te zeggen hoelang het gaat duren voordat de visstand weer op peil is. Polman: "We beginnen nu met een zogeheten nazorgfase. We moeten onderzoeken wat de langetermijngevolgen van het lek zijn en wat er nodig is voor herstel."

Winterslaap

Hij noemt het een geluk dat de natuur nu in winterslaap gaat. "Maar als de lente weer begint, gaan we kijken hoe kleine waterdiertjes het doen, zoals vlooitjes en kreeftjes. Dat heeft nu al onze aandacht."

Voorlopig blijft hengelsportfanaat Kamphuis vissen redden uit de vervuilde rivier. "We hebben ons best gedaan en zullen de komende tijd ons best blijven doen." Hij wijst naar een stroom in de Berkel. "In dit stuwvak zit nog wat vis in nood. Die gaan we er morgen uithalen: dat is hard nodig."