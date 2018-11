Kristallnacht herdacht, Verbeet begrijpt zorgen Joodse Nederlanders

In Amsterdam is de Kristallnacht herdacht, de uitbarsting van geweld tegen Joden en Joodse bezittingen in nazi-Duitsland in de nacht van 9 op 10 november 1938. Vrijdag, toen het precies tachtig jaar geleden was, waren er ook diverse herdenkingen, maar vandaag was de nationale herdenking in de Portugese Synagoge.

Anders dan andere jaren was er geen stille tocht naar de Hollandsche Schouwburg. Dat heeft te maken met het feit dat steeds meer deelnemers aan de herdenking oud zijn en slecht ter been.

Harde leerschool

Gastspreker dit jaar was oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet, die voorzitter is van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Zij zei dat er in Nederland geen georganiseerd geweld is tegen Joden. "Maar er zijn wel te veel absoluut onacceptabele incidenten."

"Leerlingen van Joodse scholen en bezoekers van Joodse culturele centra en synagogediensten worden zwaar bewaakt. Er is hier geen virulent georganiseerd antisemitisme, maar wat bij ons de kop opsteekt, is erg genoeg."

Verbeet zei dat het haar verdriet doet dat er Joden zijn die zich weleens afvragen of het veilig genoeg is om hier te blijven. "Maar ik begrijp het wel. De geschiedenis is een harde leerschool."

Merkel

Ook waren er toespraken van de voorzitter van het Centraal Joods Overleg, Eddo Verdoner, en van Kristallnachtgetuige Luise Jacobs. Ook aanwezig waren minister Koolmees, Kamervoorzitter Arib en burgemeester Halsema.

In Duitsland is de Kristallnacht, die daar Reichspogromnacht wordt genoemd, vrijdag al herdacht. Bondskanselier Merkel waarschuwde in een toespraak dat antisemitisme in Duitsland en elders in de wereld weer toeneemt. Ze wees daarbij naar neo-nazi's maar noemde ook moslims.

"Het Joodse leven bloeit weer in Duitsland, een onverwacht geschenk na de Shoah", zei Merkel, waarbij ze het Hebreeuwse woord voor de Holocaust gebruikte. "Maar we zien ook een zorgelijk antisemitisme dat het Joodse leven in ons land bedreigt."

In de nacht van 9 op 10 november 1938 werden in Duitsland honderden synagogen en Joodse winkels geplunderd en in brand gestoken. Tienduizenden Joden werden publiekelijk vernederd en minstens honderd Joden vermoord.