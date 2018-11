President Tanzania wil complete cashewnotenvoorraad in het land opkopen

De regering van Tanzania dreigt alle cashewnoten in het land op te kopen om de boeren een redelijke prijs voor hun oogst te geven. President John Magufuli wil hiermee eenlandelijke 'cashewnotencrisis' voorkomen, meldt de BBC.

Cashewnoten zijn een belangrijk exportproduct van het Oost-Afrikaanse land, maar afnemers bieden zulke lagen prijzen dat boeren al wekenlang weigeren de noten te verkopen. De regering heeft vastgesteld dat een kilo cashewnoten 1,15 euro moet kosten, maar handelaren willen deze prijs niet betalen.

Als de handelaren morgen nog steeds niet die prijs willen betalen, dan koopt de regering alle cashewnoten zelf op. Dit kan zo'n 6 miljard Tanzaniaanse shilling kosten, omgerekend 2,3 miljoen euro. Gisteren liet de president weten 75 legervoertuigen in te zetten om de noten op te halen.

Ministers ontslagen

Vanwege het conflict ontsloeg de president eerder deze week de minister van Landbouw en de minister van Handel. Ook de Nationale Cashewraad werd opgeheven. Gisteren beschuldigde president Magufuli de handelaren ervan de duizenden cashewboeren in het land op te lichten vanwege de lage inkoopprijs die ze bieden.

President Magufuli belooft de boeren dat ze een eerlijke prijs krijgen. "Ik wil de cashewboeren verzekeren dat de overheid voor ze blijft vechten", zei hij gisteren.

Het is niet de eerste keer dat er in Tanzania een conflict is over cashewnoten. In 2013 leidde een vergelijkbare crisis tot rellen in het zuiden van het land.