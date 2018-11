Carnavalsseizoen weer van start

Veel plaatsen in Nederland staan vandaag in het teken van de elfde van de elfde. Om 11 minuten over 11 werd traditioneel het carnavalsseizoen afgetrapt.

Op het Vrijthof in Maastricht 'sjoenkelen' (voor mensen boven de rivieren, zie schriftelijke uitleg hier en hier een visuele illustratie) vele duizenden verklede carnavalsvierders op de muziek van regionale muzikanten. In Roermond en Heerlen verzamelden feestvierders zich gisteravond al om 'oud op nieuw' te vieren. En vandaag zijn ook andere Limburgse steden vooral in de carnavalskleuren groen, rood en geel, schrijft 1Limburg.

In Brabant hebben de Raden van Elf hun eerste vergaderingen en op veel plaatsen wordt de nieuwe Prins Carnaval gekozen. In plaatsen als Oeteldonk (Den Bosch), Kielegat (Breda) en Kruikenstad (Tilburg) gaan duizenden feestvierders de stad in. In het uitgaansgebied van Lampegat (Eindhoven) wordt het Elluf Elluf-feest georganiseerd.

Overigens breidt het van oorsprong katholieke volksfeest zich steeds verder uit naar het noorden. Carnaval wordt dit jaar officieel gevierd van zondag 3 tot en met dinsdag 5 maart.