Jager in Slowakije schiet vrouw dood in plaats van fazant

Een jager in Slowakije heeft per ongeluk een 29-jarige vrouw doodgeschoten in plaats van een fazant. Het slachtoffer was als drijver ingehuurd om met haar hond het gevogelte op te schrikken.

De jager schoot haar in de rug. Het slachtoffer overleed in een ziekenhuis in de Slowaakse provinciehoofdstad Nitra. Een politiewoordvoerder zegt tegen het Slowaakse persbureau TASR er meerdere jagers op pad waren. Er wordt nog onderzocht wie precies het dodelijke schot heeft gelost.

'Nieuwe rijken zonder ervaring'

In Slowakije zijn de laatste jaren meer mensen om het leven gekomen tijdens het jagen. Deskundigen zeggen tegen lokale media dat jagen een liefhebberij is geworden van "nieuwe rijken zonder ervaring".

De hobbyisten jagen maar af en toe, hebben weinig ervaring en kunnen het geduld van professionele jagers niet opbrengen, stellen ze. Ook zou er vaak veel worden gedronken tijdens grote jachtpartijen, terwijl dat verboden is.