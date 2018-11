Too close to call: Florida begonnen met hertellen

In Florida is een begin gemaakt met het hertellen van de stemmen. Gisteren bepaalden de autoriteiten dat de uitslagen van de Senaats- en gouverneursverkiezingen too close to call waren.

Bij de Senaatsverkiezing liggen de Republikein Rick Scott en de Democraat Bill Nelson nek aan nek. Het verschil tussen hen is minder dan 0,25 procentpunt. Bij de verkiezing tot gouverneur van de swing state, die vaak cruciaal is bij de presidentsverkiezingen, gaat de strijd tussen de Republikein Ron DeSantis en de Democratische burgemeester van Tallahassee Andrew Gillum. De laatste had zijn verlies al toegegeven, maar trekt die verklaring nu in. Bij de onofficiƫle uitslag had DeSantis een voorsprong van minder dan 0,5 procentpunt.

De hertelling geldt voor alle 67 counties in Florida. Donderdag moeten ze allemaal klaar zijn.

Gore vs Bush

De hertelling doet denken aan het jaar 2000. Bij de presidentsverkiezingen had Florida toen vijf weken nodig om tot de conclusie te komen dat George W. Bush met een verschil van 537 stemmen had gewonnen van Al Gore. Die uitslag was beslissend voor de landelijke uitslag.

De staat kreeg toen veel kritiek vanwege de manier waarop een deel van de stemmen werd herteld. De procedures daarvoor waren onduidelijk. Na een juridisch steekspel over en weer besloot het federale Hooggerechtshof uiteindelijk dat een hertelling in Florida niet nodig was, waarmee de overwinning van Bush een feit was.

Ook dit keer is er veel commotie over het tellen van de stemmen. Gisteren liet president Trump via Twitter weten dat hij de voortgang nauwlettend in de gaten houdt. Volgens hem proberen de Democraten de verkiezingen 'te stelen'. Aanwijzingen van fraude zijn er overigens niet volgens de lokale autoriteiten.