Stal Werkhoven opnieuw getroffen door brand; 50 koeien dood

Bij een stalbrand in het Utrechtse dorp Werkhoven zijn zo'n vijftig koeien gedood. De stal is volledig verwoest. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar het huis ernaast.

De brand brak rond 04.00 uur uit. De oorzaak is nog onbekend. De eigenaar van het bedrijf is behandeld door ambulancepersoneel. Een woordvoerder van de brandweer weet niet hoe hij eraan toe is.

Er is onlangs vaker brand geweest op het bedrijf. Volgens RTV Utrecht wordt de eigenaar al enige tijd bedreigd. In het onderzoek naar de branden maakte de politie begin deze maand bekend op zoek te zijn naar beelden van beveiligingscamera's uit de omgeving.