Duizenden bij vakbondsprotest tegen regeringsbeleid op de Dam

In Amsterdam hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen het regeringsbeleid, dat volgens hen te zeer gericht is op de belangen van werkgevers en te weinig op die van werknemers. De demonstratie was georganiseerd door de vakbonden CNV en FNV.

Het protest begon met een manifestatie op de Dam en eindigde op het Museumplein. Mensen hadden vlaggen, borden en spandoeken bij zich met daarop teksten als 'Bevries de AOW-leeftijd op 66 jaar' en 'Flexwerk is pensioenroof', waarmee ze pleiten voor een 'sociaal Nederland'.

De vakbondsleden die wilden meedoen aan de demonstratie kregen een gratis treinkaartje naar Amsterdam.

Sprekers

Vooral bedrijven en aandeelhouders profiteren volgens de bonden dankzij het regeringsbeleid van de bloeiende economie, maar werknemers nauwelijks.

Sprekers vanuit onder meer het onderwijs en de zorg spraken op de Dam de menigte toe. Ook sprak een ex-medewerker van het failliete Slotervaartziekenhuis.