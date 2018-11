Brabant wil geen kerncentrale in de provincie

De provincie Noord-Brabant bouwt geen kerncentrale. Een meerderheid van Provinciale Staten steunt een motie van D66 om in te zetten op een combinatie van hernieuwbare energie en de isolatie van woningen. "Hier hoort kernenergie niet bij", aldus D66-fractievoorzitter Arend Meijer bij Omroep Brabant.

De discussie over kernenergie is weer terug nu blijkt dat Nederland grote moeite heeft om de CO2-uitstoot terug te brengen tot het niveau dat is afgesproken in Parijs. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zei onlangs in Nieuwsuur: "Om de klimaatdoelen van Parijs te halen, moeten er zo snel mogelijk nieuwe kerncentrales gebouwd worden in Nederland." Een meerderheid in de Tweede Kamer is het met hem eens. Bij de opwekking van kernenergie komt geen CO2 vrij.

Maar Brabant heeft besloten niet mee te doen. D66 wist gisteren een meerderheid van SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie SGP en Lokaal Brabant mee te krijgen met het voorstel om te kiezen voor 'een schone energiemix uit duurzame bronnen. Meijer van D66: "Het is nog steeds niet zo dat de energie die door kernenergie wordt opgewekt zonder afval is. Ook is er nog geen oplossing om dit afval op te ruimen."