België en Nederland blijven ruziën over drielandenspoor

België lijkt voorlopig niet van plan om Nederlandse treinen toe te staan op het internationale traject Aken, Maastricht, Luik. De ministers van Mobiliteit en Treinen zeggen in de Belgische krant Metro dat spoorveiligheid absolute prioriteit heeft en dat de Nederlandse treinen niet zijn uitgerust met het Europese veiligheidssysteem ETCS.

De Nederlandse spoorwegmaatschappij Arriva wil de internationale treinverbinding nog dit jaar gaan verzorgen, maar volgens de Belgische autoriteiten voldoet het Nederlandse materieel dus niet aan de vereiste veiligheidseisen. Afgelopen donderdag berichtte NRC Handelsblad dat een 'spooroorlog' dreigt tussen Nederland en België.

ETCS is een automatisch treincontrolesysteem dat werkt met bakens in het spoor en een informatiesysteem in de cabine van de trein. Arriva bestelde acht speciale treinstellen geschikt voor het Nederlandse, Duitse en Belgische spoor, maar zonder ETCS komen ze niet veel verder dan Maastricht. Volgens Europese regelgeving hoeft het (dure) beveiligingssysteem pas voor 2025 te worden ingevoerd, maar dat gaat de Belgen niet snel genoeg. "De reglementering verplicht de installatie van ETCS op al het nieuw rollend materieel dat besteld werd na 1 januari 2012 of in dienst gesteld werd na 1 januari 2015", aldus het ministerie van Mobiliteit.

België heeft Nederland er vanaf 2016 bij herhaling voor gewaarschuwd dat al het nieuwe rollend materieel tussen Aken en Luik moet voldoen aan Europese én Belgische regelgeving, aldus het Belgische ministerie van Mobiliteit.

Fyra-debacle

De spoorlijn Aken-Maastricht-Luik moet drie universiteitssteden met elkaar verbinden. In de NRC zegt de Limburgse CDA-gedeputeerde Hubert Mackus dat er constructief overleg was, maar dat België vorige maand plotseling met aanvullende eisen kwam. "Het materieel van Arriva moet nu voldoen aan veiligheidsvoorschriften waar België zelf ook niet aan voldoet", aldus Mackus. De Belgische minister Bellot van Mobiliteit zegt "constructief te willen samenwerken", maar wel met respect voor de geldende veiligheidsregels.

Het is niet het eerste 'spoorconflict' tussen Nederland en België. Zo wordt het mislukken van de internationale trein Fyra, vijf jaar geleden, toegedicht aan de loopgravenoorlogen tussen de landen.