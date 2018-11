Pathé voor 19 miljoen euro opgelicht door nepmails 'hoofdkantoor'

Bioscoopketen Pathé is slachtoffer geworden van ceo-fraude, waarbij meer dan 19 miljoen euro is buitgemaakt. Criminelen deden zich voor als directeuren van het Franse hoofdkantoor en stuurden e-mails naar de Nederlandse directie met het verzoek om geld over te maken, melden Quote en het FD op basis van een vonnis van de rechter deze week over de zaak.

Zo wordt aan de tweekoppige directie gevraagd om 800.000 euro over te maken om een overname in het buitenland te bekostigen, met het dringende verzoek niemand op de hoogte te stellen van de transacties om concurrenten de wind uit de zeilen te nemen. In de mail wordt ook verzocht om het contact strikt via de email te doen. De Nederlandse directie van Pathé heeft zijn twijfels, maar werkt toch mee.

Na de eerste transactie beginnen de fraudeurs om steeds grotere bedragen te vragen. Zo wordt er in de tweede transactie bijna 2,5 miljoen euro overgemaakt, in de twee transacties die volgen nog eens 11 miljoen. In een kleine drie weken tijd wordt er in maart dit jaar bij elkaar een geldbedrag overgemaakt van 19,2 miljoen euro.

Top ontslagen

Omdat er te weinig geld was om over te maken, moest de Nederlandse directie een aanvraag indienen bij een zogeheten cash-pool van het Franse moederbedrijf. Als het echte hoofdkantoor in Frankrijk contact opneemt om te vragen waarom er geld is opgevraagd, wordt duidelijk dat er ceo-fraude is gepleegd.

Beide topfunctionarissen, onder wie de financieel directeur, zijn na de ontdekking van de misser ontslagen. De laatste heeft zijn ontslag aangevochten bij de kantonrechter. Die oordeelde deze week dat de fraude geraffineerd was en dat de financieel directeur tot december moet worden doorbetaald. Uit het vonnis kwam naar voren hoe grootschalig de fraude is.