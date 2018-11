Amber Alert naar de rechter over aanbesteding

Amber Alert stapt naar de rechter omdat de Nationale politie het alarm voor vermiste kinderen wil gaan aanbesteden. De dienst vreest dat de opsporing van kinderen daardoor in gevaar komt.

De rechtszaak, die op 23 november dient, is volgens oprichter Frank Hoen vooral bedoeld om te onderzoeken of de politie bij die aanbesteding wel de nodige zorgvuldigheid in acht neemt.

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid schreef in februari in een brief aan de Kamer dat de aanbesteding wettelijk vereist is. Het huidige contract tussen de politie en het bedrijf dat het Amber Alert-systeem beheert, is volgens hem in strijd met de aanbestedingswet.

Bereik

Amber Alert werd eind 2008 opgericht als burgerinitiatief, waarbij ook de politie en het ministerie van Justitie betrokken waren. Het systeem heeft inmiddels drie miljoen vrijwillige deelnemers en een bereik van ruim 12 miljoen Nederlanders. Wanneer de Nederlandse politie vreest voor het leven een een ontvoerd of vermist kind, wordt een Amber Alert uitgestuurd. Dat gebeurt gemiddeld één à twee keer per jaar.

Is er geen sprake van levensgevaar dan wordt een Vermist Kind Alert uitgestuurd. Dat gebeurt zo'n twintig keer per jaar. Sinds 2011 krijgt Amber Alert een jaarlijkse subsidie van tussen de acht en negen ton van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Platte ict-dienst

"Dit systeem werkt nu uitstekend", zegt oprichter Frank Hoen. "We zijn ook niet tegen een aanbesteding ervan, maar hebben wel moeite met de manier waarop de politie naar die aanbesteding kijkt. De politie ziet het nu als platte ict-dienst, waarmee af en toe een sms'je wordt verstuurd."

"Los van het feit dat de combinatie ict-projecten en politie niet altijd vlekkeloos verloopt, lijkt het alsof de politie vooral uitgaat van die aanbesteding en niet meer kijkt naar de opsporing van het vermiste kind", zegt Hoen.

"Wij vinden dat je daar heel voorzichtig mee moet omgaan. We hebben nu een succesvolle samenwerking over de grens waarmee begin dit jaar baby Hannah in Duitsland is teruggevonden. Maar de politie wil niet praten over internationale politiesamenwerking."

"Amber Alert is geen doorsnee", zegt Hoen. "Dus hoe doe je dat met de internationale samenwerking? En hoe besteed je de vrijwillige inzet van 3 miljoen Nederlanders aan? Daarom gaan we naar de rechter."

Burgerinitiatief

Amber Alert is het grootste burgerinitiatief van Nederland. Sinds de oprichting eind 2008 is Amber Alert al meer dan duizend keer ingezet voor de opsporing van een vermist kind. Drie miljoen Nederlanders krijgen een directe melding. Via de duizend bij Amber Alert aangesloten organisaties is de melding vervolgens ook zichtbaar op nieuwssites en Facebook. Ook verschijnen er meldingen op billboards langs wegen. Daarmee stijgt het bereik van een melding naar ruim 12 miljoen mensen.

Volgens Amber Alert wordt bij 94 procent van alle oproepen het kind teruggevonden.