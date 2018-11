Minister dreigt met lagere vergoeding voor zorgverleners zonder contract

Zorg verlenen zonder prijsafspraken moet minder lonend worden, zodat zorgaanbieders en verzekeraars meer contracten gaan afsluiten. Minister De Jonge van Volksgezondheid komt binnenkort met een wetsvoorstel hierover, schrijft de Volkskrant.

Artsen, verpleegkundigen en instellingen zonder contracten krijgen nu nog minimaal driekwart van de rekening vergoed. De minister wil dat dat bedrag omlaag gaat. Hij denkt op deze manier met name in de wijkverpleging en psychische gezondheidszorg geld te kunnen besparen.

Niet eerlijk

De minister kondigt zijn voorstel vandaag aan in een brief aan de Tweede Kamer, schrijft de krant. Als er geen contracten zijn, is er volgens hem sprake van hogere kosten en leidt dat op termijn tot hogere premies en ondoelmatige zorg. "Het is niet eerlijk dat de een twee keer zoveel zorg krijgt via ongecontracteerde zorg dan de ander via gecontracteerde zorg", zegt De Jonge daarover.

Volgens de minister gaat het om zo'n 100 miljoen euro aan extra zorgkosten. "Van dat geld kunnen we 16.000 extra mensen helpen."

De Jonge komt met het voorstel omdat steeds meer zorgverleners zonder contracten met zorgverzekeraars werken. Ze doen dan vanwege de administratieve rompslomp van zulke contracten en de eisen die zorgverzekeraars stellen.