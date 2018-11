Columnist Derk Jan Eppink voert Europese lijst Forum voor Democratie aan

Columnist Derk Jan Eppink wordt lijsttrekker van Forum voor Democratie bij de verkiezingen voor het Europees Parlement volgend jaar. Hij stopt daarom per direct met zijn column in de Volkskrant.

De 60-jarige Eppink heeft al eerder in het Europees Parlement gezeten. Dat was van 2009 tot 2014 voor de Belgische partij Lijst Dedecker, die lid was van de eurosceptische fractie. Eerder werkte hij voor Eurocommissaris Frits Bolkestein (onder meer als speechschrijver) en voor Siim Kallas, die toen vicevoorzitter van de Europese Commissie was.

Bij de Europese verkiezingen van 2014 was Eppink lijstduwer bij de VVD. Hij noemt zichzelf sociaal-conservatief.

Coalities

Thierry Baudet, partijleider van Forum voor Democratie, noemt Eppink in De Telegraaf "een kandidaat die ├ęcht weet waar hij over praat". Eppink zegt zelf in de krant dat hij wil proberen coalities te smeden, ook met links, om zijn doelen te bereiken. "Dat is wat de groep van mevrouw Le Pen, waar de PVV deel van uitmaakt, nu niet doet."

Forum voor Democratie doet op 23 mei 2019 voor het eerst mee aan de Europese verkiezingen. De leden moeten de voordracht van Eppink als lijsttrekker nog wel goedkeuren.