Doden en gewonden door hevige regenval in Jordanië

In Jordanië zijn zeker acht mensen om het leven gekomen door overstromingen of aardverschuivingen na hevige regenval. In de stad Petra, die op de Werelderfgoedlijst staat, moesten duizenden mensen worden geëvacueerd.

De toeristen die de stad bezochten, werden op tijd naar veiliger gebieden gebracht voordat delen van Petra onder water kwamen te staan. Ook in andere delen van het land moesten mensen hun huis verlaten vanwege het water. Door het natuurgeweld zijn 24 mensen gewond geraakt.

De overheid heeft besloten dat universiteiten en scholen gesloten blijven. Moskeeën hebben hun deuren geopend om burgers uit gebieden die zijn getroffen door overstromingen te helpen.

Hevige regenval was twee weken geleden verantwoordelijk voor een overstroming in de buurt van de Dode Zee waarbij 21 mensen om het leven kwamen. Twee Jordaanse ministers stapten op na felle kritiek op de hulpverlening rond het incident.