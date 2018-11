Lhbti-rechten worden verplicht onderwerp op Schotse scholen

Onderwijs over de rechten van de lhbti-gemeenschap wordt verplicht op scholen in Schotland. De krant The Guardian schrijft dat Schotland voor zover bekend het eerste land in de wereld is waar dat is besloten.

Openbare scholen zullen voortaan moeten lesgeven over de geschiedenis van seksuele ongelijkheid, lhbti-bewegingen, de angst voor homo's en transseksuelen en andere thema's. Dat gebeurt bij verschillende vakken. Uitzonderingen, bijvoorbeeld met een beroep op gewetensbezwaren, zijn niet mogelijk.

De lobbygroep die de campagne voor het verplichte lhbti-onderwijs heeft geleid, Time for Inclusive Education (TIE), zegt dat hiermee een einde komt aan de "destructieve erfenis" van een wet die het lokale overheden in het Verenigd Koninkrijk lange tijd verbood om homoseksualiteit te "bevorderen". De wet werd in Schotland in 2001 buiten werking gesteld, in de rest van het Verenigd Koninkrijk in 2003.

Meeste wettelijke bescherming

Overigens bestaat er op Schotse scholen ten opzichte van lhbti'ers niet veel verdraagzaamheid, blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van TIE. Negentig procent van de lhbti'ers op scholen in Schotland ervaart homofobie. Bijna een op drie meldt een zelfmoordpoging te hebben gedaan na pesterijen vanwege seksuele geaardheid. Er lijkt op scholen weinig besef te bestaan van de vooroordelen over lhbti'ers.

Wel geldt Schotland als een van de landen in Europa waar lhbti'ers de meeste wettelijke bescherming genieten. Daarmee heeft het land een aanzienlijke ontwikkeling doorgemaakt, want een beruchte wet die homoseksualiteit strafbaar stelde werd er pas in 1980 afgeschaft, dertien jaar later dan in Engeland en Wales.